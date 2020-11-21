التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي شهير (فيديو)

المستقلة/ منى شعلان/ أثار الفنان المصري محمد رمضان ، غضب واستياء الجمهور فى الوطن العربي ، وذلك بعد ما نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي ، صورة تجمع الفنان محمد رمضان، بالمغني الإسرائيلي الشهير عومير آدام ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وعلق قائلًا: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا”.

وسرعان ما بادر الفنان المصري ، بتوضيح حقيقة الصورة المتداولة وأثارت جدلا كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اتهمه البعض بالتطبيع ،ووصل الأمر إلى تدشين هاشتاغ بمقاطعة محمد رمضان ، و عبر تسجيل صوتي له ، نشره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قال رمضان :”لا أعلم ولا أسأل جنسية كل واحد بيتصور معايا، أي إنسان بيتصور معايا ما دام بشر بتصور معاه، عمري لا بسأله لا على لونه ولا دينه ولا جنسيته” ، ولكنه حذفه بعد قليل من نشره دون سبب.

كما حذف الإعلامى الإماراتي حمد المزروعى، أيضا الصورة التى تجمع الفنان محمد رمضان بالمطرب الإسرائيلى عومير آدام.

ومن جانبه علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على الواقعة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد: “تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة”، مضيفاً: “رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي”.

وأضاف : “لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي، مشيرا إلى أنه سيستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.

وتابع: “نحن النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضوا حينما أعلن تطبيعه مع إسرائيل وهو الأستاذ علي سالم، لست مدافعا عن أحد، لكني أعرض الصورة بحيادية تامة”، مؤكدا أن الاتحاد العام للنقابات ضد التطبيع، مستطردا: “موقفنا واضح وضد التطبيع”.