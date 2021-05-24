التعادل يحسم ودية العراق ضد طاجيكستان

المستقلة/- حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب العراقي مع نظيره الطاجيكي، مساء الاثنين، على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

والتقي منتخب العراق مع ضيفه طاجيكستان في مباراة ودية ضمن استعدادات “أسود الرافدين” لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستكمل منتخب العراق استحقاقاته في التصفيات الآسيوية في يونيو/حزيران المقبل، حيث تقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين بنظام التجمع.

 

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