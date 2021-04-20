التعادل يحسم مباراة القوة الجوية مع تراكتور

التعادل يحسم مباراة القوة الجوية مع تراكتور

المستقلة/- حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة القوة الجوية العراقي وتراكتور سازي الإيراني، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لتراكتور، ونقطتين لكل من باختاكور والقوة الجوية.

وكان القوة الجوية قد خسر مباراته الأولى ضد الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى، فيما تعادل مع باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية.

ويلتقي القوة الجوية مع تراكتور مجددا في الجولة الرابعة، يوم الجمعة المقبل.