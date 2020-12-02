التطبيعية تكشف تفاصيل جديدة بخصوص الخلاف مع العراقية الرياضية

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(المستقلة) كشف إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تفاصيل جديدة بخصوص أزمة الهيئة مع قناة العراقية الرياضية، حول بث مباريات الدوري الممتاز.

وقال بنيان في تصريحات صحفية: “نبيل جاسم (رئيس شبكة الإعلام العراقي) أغلق هواتفه في الأيام الأخيرة بفترة عروض النقل التلفزيوني لمباريات الدوري العراقي الممتاز 

وأضاف: “العراقية الرياضية لم تقدم عطاء للحصول على حقوق النقل التلفزيوني، فكيف نعطيها الحقوق؟”. 

وتابع: “نبيل جاسم قال لي أن هو من أمر بالهجمة الأخيرة على التطبيعية”

وواصل: “الخلاف بين شركة الاضواء والقناة الرياضية بعد مباراة الميناء ونفط البصرة، التي كان متفق أن تنقل على الرياضية”.

وأتم: “العراقية الرياضية تنظم حملة ضد التطبيعية، واستقدمت إعلاميين مفصولين من العراقية العامة بسبب حملات تسقيط ضد رئيس الوزراء، واليوم ينظمون حملات ضد التطبيعية”.

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