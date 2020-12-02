التطبيعية تكشف تفاصيل جديدة بخصوص الخلاف مع العراقية الرياضية

(المستقلة) كشف إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تفاصيل جديدة بخصوص أزمة الهيئة مع قناة العراقية الرياضية، حول بث مباريات الدوري الممتاز.

وقال بنيان في تصريحات صحفية: “نبيل جاسم (رئيس شبكة الإعلام العراقي) أغلق هواتفه في الأيام الأخيرة بفترة عروض النقل التلفزيوني لمباريات الدوري العراقي الممتاز

وأضاف: “العراقية الرياضية لم تقدم عطاء للحصول على حقوق النقل التلفزيوني، فكيف نعطيها الحقوق؟”.

وتابع: “نبيل جاسم قال لي أن هو من أمر بالهجمة الأخيرة على التطبيعية”

وواصل: “الخلاف بين شركة الاضواء والقناة الرياضية بعد مباراة الميناء ونفط البصرة، التي كان متفق أن تنقل على الرياضية”.

وأتم: “العراقية الرياضية تنظم حملة ضد التطبيعية، واستقدمت إعلاميين مفصولين من العراقية العامة بسبب حملات تسقيط ضد رئيس الوزراء، واليوم ينظمون حملات ضد التطبيعية”.