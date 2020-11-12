التطبيعية تطالب 5 أندية في الدوري الممتاز بتغيير ملعبها

التطبيعية تطالب 5 أندية في الدوري الممتاز بتغيير ملعبها

(المستقلة) طلبت الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، من 5 أندية اختيار ملعب بديل لملعب الشعب الدولي، الذي اختارته لخوض مبارياتها في الموسم الحالي من الدوري العراقي الممتاز.

وكانت أندية الشرطة والطلبة والزوراء والنفط والقوة الجوية قد اختارت ملعب الشعب الدولي أرضا لإقامة مبارياتها في الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وأرسلت التطبيعية كتابا رسميا إلى الأندية المذكورة، مطالبة إياها باختيار ملاعب بديلة خلال فترة صيانة ملعب الشعب الدولي، والذي خاضت عليه مبارياتها في الجولات الثلاث الماضية من الدوري العراقي.