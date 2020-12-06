التطبيعية تسلم الأندية جزءً من مستحقات البث

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(المستقلة) وجهت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بتسليم الاندية نسبة 50% من حقوق البث التلفزيوني.

وباعت التطبيعية حقوق النقل التلفزيوني لشركة الاضواء، لتكون الناقل الحصري لمباريات الدوري العراقي الممتاز.

وذكرت الهيئة في بيان: “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، وجهت دعوة لأندية دوري الكرة الممتاز للحضور إلى مقر الاتحاد الأسبوع المقبل، وذلك لتسلم الدفعة الأولى من حقوقهم المالية من قيمة النقل التلفزيوني لموسم 2020-2021”.

وأضاف البيان: “الهيئة التطبيعية حرصت على تسليم 50% من قيمة حقوق النقل التلفزيوني لأندية الممتاز، وذلك لدعم الأندية ماليا من واردات النقل التلفزيوني للموسم الحالي”.

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