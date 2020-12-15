التطبيعية تخطط لتنظيم دوري للسيدات

(المستقلة) تخطط الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، لانطلاق الدوري النسائي هذا الموسم 2020-2021.

وقالت التطبيعية في بيان: “رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، التقى اللجنة النسوية بحضور عضو التطبيعية، أسعد لازم، لمناقشة وإقرار الدوري النسائي لكرة الصالات والملاعب المكشوفة”.

وقال بنيان: “تم الاتفاق في الاجتماع على إقامة الدوري النسوي، وتوجيه دعوة للأندية الراغبة بالمشاركة على مستوى كرة الصالات والملاعب المكشوفة”.

وأضاف: “التطبيعية حددت يوم 21 من الشهر الحالي ليكون اجتماعا مع الأندية التي تملك فرقا نسوية للتباحث في الآلية والمواعيد التي تضمن نجاح الدوري، والاستماع لمطالب الاندية”.

وأتم: “نسعى لإقامة دوري منظم مع تهيئة جميع مستلزمات نجاحه من الجوانب الفنية والإدارية والتحكيمية”.

يذكر أن اللجنة النسوية في الهيئة التطبيعية قامت بعمل ورشات تطويرية تحكيمية لفئة النساء من أجل الارتقاء باللعبة بشكل عام.