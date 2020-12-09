التطبيعية تخاطب خلية الأزمة لإعادة الجماهير للمدرجات

(المستقلة) خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، خلية الأزمة الحكومية في البرلمان، من أجل السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأرسلت الهيئة التطبيعية كتابا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مخاطبة خلية الازمة، للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎% لمباريات الدوري العراقي الممتاز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الإجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا.

وتنتظر التطبيعية الرد الرسمي من الجهات العليا بشأن دخول الجماهير العراقية، وعودة المشجعين إلى المدرجات من جديد، وذلك لعودة الحياة والمتعة إلى أجواء الدوري العراقي الممتاز.