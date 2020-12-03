التطبيعية تحسم مصير مباراة الكرخ والنجف

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(المستقلة) حسمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مصير مباراة الكرخ والنجف في الدوري الممتاز.

وقررت الهيئة تأجيل مباراة الكرخ والنجف في الجولة السادسة من الدوري العراقي الممتاز، التي كان مقررا إقامتها أمس الأربعاء، إلى إشعار آخر.

وجاء ذلك بعد وفاة كريم سلمان، مدرب نادي الكرخ، أمس الأربعاء، بسبب مضاعفات إصابته ب‍فيروس كورونا.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي: “لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية تقرر تأجيل مباراة فريقي الكرخ والنجف إلى إشعار آخر، بناء على طلب نادي النجف الرياضي”.

وأتمت: “القرار يأتي لوفاة المغفور له بإذن الله كريم سلمان مدرب فريق الكرخ نتيجة مضاعفات فيروس كورونا”.

 

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