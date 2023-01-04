التشيك تعدم أكثر من 200 ألف دجاجة بسبب أنفلونزا الطيور

المستقلة/- قالت السلطات في جمهورية التشيك إنها تستعد لإعدام ما يصل إلى 200 ألف دجاجة بعد انتشار كبير لأنفلونزا الطيور بمزرعة للدواجن غرب البلاد.

التفشي هو الأكبر لأنفلونزا الطيور في جمهورية التشيك في وقت تعكف فيه عدة دول أوروبية بالفعل على منع انتشار المرض الذي عاد للظهور منذ بضعة أسابيع.

وطلبت السلطات التشيكية من المزارع إبقاء دواجنها بالأماكن المغلقة منذ بدء انتشار الأنفلونزا الشهر الماضي.

كذلك تستعد التشيك لإعدام أكثر من 12 ألف دجاجة في مزرعة أخرى بعد الإبلاغ عن حالة إصابة جنوب العاصمة براغ أمس الثلاثاء.

ويؤدي تفشي أنفلونزا الطيور إلى زيادة العبء الاقتصادي عبر رفع أسعار السلع الأساسية خاصة في الدول التي تعتمد على استيراد الدواجن.

ويمكن أن ينتقل الفيروس إلى البشر الذين يتعاملون مع الدواجن، لكن الخبراء يقولون إن المخاطر الصحية على الإنسان منخفضة.

ونفقت مؤخراً أعداد قياسية من الدواجن في حالات تفشي المرض في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. كذلك ينتشر الفيروس حالياً في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا.

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