التربية توجه المديريات العامة بتسمية مرشح واحد لنيل شهادة “الدبلوم العالي”

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- وجهت وزارة التربية، المديريات العامة بتسمية مرشح واحد لنيل شهادة “الدبلوم العالي” على النفقة الخاصة، فيما اشارت الى ان التقديم سيكون اليوم الاربعاء وغدا الخميس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “وزارة التربية وجهت الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والمديريات العامة بديوان الوزارة فضلاً عن المديريات العامة للتربية في بغداد كافة بتسمية مرشح (واحد) فقط من الحاصلين على شهادة البكالوريوس باختصاصات (علمية او انسانية)، لغرض دراسة الدبلوم العالي المعادل للماجستير/ التنمية والأمن المجتمعي 2021 – 2022 وعلى “النفقة الخاصة”، استناداً لكتاب رئاسة الوزراء / مستشارية الأمن الوطني”.

وأوضحت الوزارة ان “البرنامج مستثنى من الخلفيات العلمية وحسب الضوابط المعمول بها (العمر ، المعدل ، الخدمة الوظيفية ، وحاجة المديرية للتخصص)، على ان لا يقل المعدل بالنسبة للمرشحين عن 65% ولا يزيد العمر عن 45 سنة، ولديه خدمة وظيفية فعلية لا تقل عن (2) سنة”.

وأشارت الوزارة الى ان “التقديم سيكون لمدة يومين (الاربعاء والخميس) الموافق 16 – 17 / 6 / 2021 في مبنى وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية داخل العراق الساعة العاشرة صباحاً، مستصحبين معهم وثائق التخرج من الكلية ونسخة من خلاصة الخدمة الوظيفية مع كتاب من المديرية العامة بالترشيح”.

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