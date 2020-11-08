التربية تناقش مع الصحة آلية تحصين الطلبة من فايروس كورونا

المستقلة / – كشفت وزارة التربية عن عقد اجتماعات موسعة مع وزارة الصحة لمناقشة آلية تحصين الطلبة من كورونا عند بدء العام الدراسي الجديد 2020 ــ 2021، في وقت انطلقت فيه بمدينة اربيل حملة واسعة لتعزيز التوعية والتثقيف ضد مخاطر الجائحة.

وقال الوكيل الاداري لوزارة التربية الدكتور فلاح القيسي في تصريح لصحيفة لـ”الصباح” تابعته المستقلة ، انه تمت مناقشة آلية انطلاق العام الدراسي الجديد مع وزارة الصحة الذي اعلن عنه مسبقا حال ارسال الخطة الخاصة الى الجهات الصحية للمضي بها وتطبيقها في المدارس.

واوضح ان النقاشات تضمنت آلية تحصين الطلبة والتلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية من كورونا عند مباشرتهم العام الدراسي وذلك بعد الاتفاق بشكل نهائي من قبل وزارتي التربية والصحة على المباشرة الفعلية بالدوام.

وافاد بان الوزارة تعمل على تطبيق جميع الاجراءات الكفيلة للحفاظ على صحة الطلبة والتلاميذ وتأمين البيئة الصحية في المدارس من خلال اتباع الاجراءات الوقائية واجراء حملة للتوعية ونشر البوسترات التي توضح كيفية تجنب الفيروس، اضافة الى تعميم شروط السلامة الصحية بين التلاميذ والطلبة والملاكات التربوية.

ودعا القيسي الجهات المعنية لدعم عمل الوزارة والمؤسسات التربوية ومساندتها لاستئناف الدراسة وعدم ضياع مستقبل الطلبة والعمل على تهيئة الأجواء الصحية داخل المدرسة.

وفي اربيل، قال مدير الاعلام في وزارة الصحة باقليم كردستان سامان سلمان لـ”الصباح” انه تم اطلاق حملة تحث على ضرورة الالتزام واتباع الارشادات والتعليمات الصحية التي تصدر من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا التي تعد الحل الوحيد والامثل لتجنب الاصابة بالفيروس.

وبين ان هذه الحملة ليست الاولى وتهدف الى توعية المواطنين بضرورة لبس الكمامات والابتعاد قدر الامكان عن التجمعات غير الضرورية، وجاءت بعد الزيادة الملحوظة بعدد الاصابات.

واضاف سلمان ان وزارة صحة الاقليم مستمرة بحملاتها التوعوية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، داعيا الجميع للتعاون والالتزام بالتعليمات الصحية.