التربية تقرر تأجيل امتحان الدور الثالث للسادس ابتدائي والثالث متوسط

المستقلة /- قررت وزارة التربية ، السبت، تأجيل أداء امتحان الدور الثالث للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019 – 2020 الى يوم الاثنين الموافق ال4 من شهر كانون الثاني لعام 2021 .

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت بياناً يقضي بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة ، لذا ستكون الامتحانات يوم الاثنين المصادف 4 من كانون الثاني ، بدلاً من يوم الأحد الموافق 3 من الشهر ذاته ، وذلك احتفاءً بأعياد رأس السنة الميلادية”.

يذكر ان الامتحانات ستجري اثناء الدوام الرسمي للمدارس .