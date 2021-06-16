التربية تعمم ضوابط نقل الطلبة بين مدارس المحافظة او بقية المحافظات

وزارة التربية

المستقلة/- اصدرت وزارة التربية ضوابط تسجيل ونقل التلاميذ والطلبة الخاصة بالعام الدارسي المقبل، محددة نسب دوام الادارات المدرسية ولجان فحص المراكز الامتحانية.

وقال مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “الوزارة عممت ضوابط نقل التلاميذ والطلبة بين مدارس المحافظة الواحدة او بين بقية المحافظات الاخرى والخاصة بالعام الدراسي المقبل (2021 – 2022).

واضاف ان “الكتاب الذي عمم بهذا الشأن، يتضمن ان يكون تسجيل الاطفال بالصف الاول الابتدائي لمن اتم منهم عامه السادس، او الذين سيكملونه في نهاية السنة الحالية 31 كانون الاول 2021، ويضاف له شهر واحد من السنة التقويمية اللاحقة، مع الزام المدارس بقبول الاطفال ضمن الرقعة الجغرافية لها، ومنح مدير عام التربية صلاحية قبول الطلبات خارج ذلك”.

وبين العكيلي انه” لن يسمح لمن تجاوز عمره الـ16 سنة بالاستمرار بالدوام بالمرحلة الابتدائية (مدارس التعليم العام ) وينقل الى مدارس التعليم المسرع واليافعين، وبالإمكان نقله الى المدارس المسائية في حال تعذر وجود مدارس التعليم المسرع واليافعين ضمن محل سكنهم”.

واعلن عن “التأكيد على عدم قبول الاطفال بصيغة مستمع، كما لا يوجد ما يمنع من نقل التلاميذ من والى المدارس الأهلية وبالتنسيق مع مديرية التعليم الأهلي والأجنبي وحسب الضوابط الخاصة بالوزارة”، منوها بان “المديرية وجهت الادارات المدرسية للمدارس الابتدائية كافة بان يكون الدوام بالنسبة للادارات المدرسية بواقع 100 بالمئة”.

واشار مدير تربية الرصافة الثانية الى ان “دوام لجان الفحص والتدقيق سيكون100 بالمئة، والنسبة ذاتها للحرفيين وموظفي الخدمة، اما دوام بقية الملاكات المدرسية، فسيكون بحسب الحاجة وبما يتناسب مع قرارات خلية الازمة الخاصة بجائحة كورونا”.

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