التربية تعلن عن دخول مشروع “حسن وريم” الخاص بالمناهج الرقمية

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، دخول مشروع “حسن وريم” الخاص بالمناهج الرقمية، حيز التنفيذ، فيما أكد وزير التربية، على الدليمي، على ضرورة استخدام التكنولوجيا وتطويعها لخدمة التعليم الإلكتروني.

وذكر بيان عن الوزارة تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن “وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي أكد أهمية الاهتمام باستخدام التكنلوجيا في التعليم وتطويعها لخدمة المناهج الدراسية لمسايرة التطور السريع في عالم التقنية الحديثة”.

وأضاف، “في ضوء ذلك أعلنت مديرية التلفزيون التربوي التابعة لوزارة التربية إطلاق مشروعها الخاص بإنتاج المناهج الدراسية بالطريقة الرقمية وبالتعاون مع منظمة اليونسكو الدولية بدءاً من الاول الابتدائي، أذ حولت مناهج المرحلة نفسها لمواد (العلوم، الرياضيات ، القراءة)”.

وتابع، “المشروع الذي اطلق عليه اسم (حسن وريم) يهدف الى اختصار المنهج الدراسي وتسهيله عبر تحويله الى منهج “رقمي” وعلى شكل أفلام كارتونية يستطيع المعلم عبرها التواصل مع تلامذته بصورة مبسطة وتمكنهم من فهم المعلومات بسلاسة عالية ولاسيما في ظل التحول الى التعليم الإلكتروني ، الجدير بالذكر ان العمل لايزال جارياً لشمول بقية المراحل الدراسية على نحو متتابع”.