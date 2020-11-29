التربية تطلق النسخة الثانية من منصة العراق التعليمية

المستقلة /-اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، اطلاق النسخة الثانية من “منصة العراق التعليمية” بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح اعلام الوزارة في بيان تلقته المستقلة أن اطلاق وزارة التربية ممثلة بمديرية التلفزيون التربوي، النسخة الثانية من “منصة العراق التعليمية” بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بغية تقديم افضل الخدمات لتلاميذنا وطلبتنا خلال العام الدراسي الجديد.

وبين ان، “هذه المنصة تم انجازها بجهود وبسواعد عراقية خالصة عملت بشكل متواصل وعلى مدى (24) ساعة لإكمال هذا المشروع الوطني العراقي ، بهدف مساعدة الطلبة على اجتياز الظروف الاستثنائية التي يمرون بها وتحقيق النجاح المنشود”، منوهاً الى ان “المنصة تعمل من خلال تطبيقات على الاجهزة الذكية بنظامي (الاندرويد و IOS) ، وسيكون بث مباشر على مدى ساعات اليوم ، حيث يوجد هناك اكثر من ٤٦٠٠ درساً تعليمياً مسجلاً للمراحل الدراسية كافة بالإضافة الى التعليم المسرع” .

وتابع البيان ان “التعاون بين وزارتي التربية والاتصالات سيتيح للطالب الاستفادة من خدمات المنصة التعليمية والوصول اليها دون الحاجة الى سعات انترنيت كبيرة”.

من جانبه دعا وزير التربية، حسب البيان، جميع الطلبة الى متابعة هذه المنصة حرصا على مستقبلهم الدراسي، وكذلك طمأن الملاكات التعليمية والتدريسية بأن الوزارة التي عملت بصمت واجتهاد خلال الفترة الماضية لإطلاق هذا المشروع الوطني.