التربية : تسجيل 4 ملايين طالب في منصة نيوتن خلال شهر الماضي

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المستقلة  /  – بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين تم تسجيل دخولهم الى منصة نيوتن منذ اطلاقها في شهر اذار الماضي، نحو اربعة ملايين.

وأوضح مدير التلفزيون التربوي بوزارة التربية، احمد عادل المالكي في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، ان الوزارة اتاحت استخدامها عبر حسابات غير قابلة للاختراق، اضافة الى ان منصة العراق الالكترونية مؤمنة ايضا لكونها بنيت على برامجيات تعتمد في تهيئتها على ارقام الهاتف المحمول الذي يعد اكثر امانا في تسجيل الحساب واتاحته للاستخدام عبر المنصة.

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