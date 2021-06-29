التربية تزيد المقاعد في مدارس الموهوبين وتحدد موعد الدراسة فيها

المستقلة/- زادت وزارة التربية المقاعد في مدارس الموهوبين، محددة موعد الدراسة فيها في الأول من أيلول المقبل.

وقالت المشرفة العامة على مدارس الموهوبين في الوزارة وصال محمد جبر في تصريح لصحفية ”الصباح” تابعته المستقلة: إنّه “لا توجد طاقة استيعابية معينة للقبول في مدارس الموهوبين كون عدد القبول سنوياً تقريباً نفسه كلَّ عام، بيد أنَّ هذا العام زاد عدد المتقدمين لكون هذا النوع من المدارس لم يتوقف التعليم فيه أسوة ببقية المدارس النظامية بسبب جائحة كورونا”، محددة موعد الدراسة فيها بـ”الأول من أيلول المقبل».

وعدَّت مدارس الموهوبين “حاضنة للطلبة علمياً وتربوياً وإنسانياً وثقافياً وأخلاقياً”، مشددة أنَّ “آلية القبول بمدارس الموهوبين تعتمد على الاختبارات التنافسية ولمن يمتلكون الموهبة حصراً».

ولفتت إلى أنَّ “القبول يعتمد على عدد الموهوبين المشخصين وفق اختبارات الذكاء والإبداع إضافة إلى الاختبارات التحصيلية وبثلاثة مستويات مختلفة”.