التربية تحدد الضوابط التي تسمح بنقل الهيئات التعليمية بين المحافظات

المستقلة /- حددت وزارة التربية، الضوابط التي تسمح بنقل الهيئات التعليمية والتدريسية والمرشدين التربويين كافة بين المحافظات للعام الدراسي 2021-2022 ، بغية الحفاظ على انسيابية حركة الملاكات وتنظيم الدوام خدمة للعملية التربوية .

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الثلاثاء، ان تقديم النقل يبدأ اعتبارا من 1 من شهر حزيران المقبل وتستمر لغاية الـ 30 من ايلول لعام 2021 وفقاً للضوابط التالية ( المتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل إلى المحافظة التي يعمل فيها الزوج شرط تقديم ما يؤيد ذلك، والأرامل والمطلقات اللواتي يرغبن بالنقل إلى مقر سكن ذويهن بعد تقديم المستمسكات الثبوتية وكذلك النقل بحسب مسقط الرأس والسكن لكلا الجنسين وأزواجهم ) .

وإشارات الضوابط إلى أحقية النقل للمعينين من الهيئات التعليمية والتدريسية وفق الدرجات التعويضية من الإناث حصراً للأسباب (عقد الزواج بعد التعيين، وفاة الزوج بعد التعيين، الطلاق بعد التعيين، انتقال عمل الزوج بعد التعيين) على أن يكملن خدمة مدة 5 سنوات في المناطق البعيدة والنائية المنقولات اليها ، كما يحق النقل للمعينين حديثاً ممن لم يكملوا شرط الخدمة وفقاً للتعهد الموقع بعد الوقوف على رأي المدير العام للتربية وللحالات التالية: (الزواج بعد التعيين والطلاق ووفاة ولي الأمر او الزوج بعد التعيين ) وللحالات الانسانية الحرجة على ان يتم تنسيبهم لسد الشاغر في المدارس الواقعة في المناطق النائية والبعيدة إيفاءً بتعهداتهم .

وأكدت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، بعدم جواز نقل مدرسي ومعلمي مادة الحاسوب إلا بعد إستحصال موافقة شعبة الحاسوب، ولا يجوز نقل مدرسي اللغة الفرنسية إلا بعد إستحصال موافقة المديرية العامة للمناهج، وأيضاً عدم نقل معلمي ومدرسي الدراسة التركمانية والكردية إلا بعد إستحصال موافقة قسم الدراسة التركمانية والكردية بالمديريات العامة للتربية، علاوة على ذلك عدم نقل المعلمات اختصاص رياض الأطفال والتربية الخاصة إلا بعد ممارسة الاختصاص نفسه ويثبت ذلك الاختصاص في استمارة النقل.

اما بخصوص ترويج طلبات النقل بعد (الاول) من شهر تشرين الاول لعام 2021 يسمح لبعض الحالات الاستثنائية والتي منها ( النازحين العائدين الى مناطق سكناهم مع ما يؤيد ذلك ، الذين اعيدوا حديثاً للوظيفة في محافظات سكناهم) ، حيث تتوقف التنقلات في 1 من شهر نيسان لعام 2022 لقرب انتهاء السنة الدراسية واذا صدر امر النقل لأي سبب كان يتم تسجيل الانفكاك بعد انتهاء امتحانات الدور الاول .