التربية تؤكد ان تسجيل المتحور اوميكرون لا يهدد العملية التعليمية في العراق

وزارة التربية

المستقلة /- أكدت وزارة التربية،أن تسجيل بعض الحالات للمتحور الجديد اوميكرون لايهدد العملية التعليمية في البلاد.

وقالت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف نافع للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم السبت، إنَّ “تسجيل بعض الإصابات للمتحور الجديد اوميكرون مؤخراً لم يشكل أي تهديد لاستمرار التعليم في المدارس، لكون الوزارة كانت قد أعدت خطة استباقية منذ أشهر للتوعية بكيفية مواجهة المتحورات الجديدة لكورونا حال دخولها إلى البلاد”.

وأضافت أنَّ “الوزارة تتبع التعليمات الخاصة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، إذ أن هناك تنسيقاً عالياً ومتابعة ميدانية خلال تجوال الفرق الصحية بالمدارس والمديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات”

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