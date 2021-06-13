التربية : انطلاق الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي

المستقلة / – اعلنت وزارة التربية انطلاق الامتحانات العامة لتلاميذ الصف السادس الابتدائي (النظاميين) وطلبة الخارجي ومحو الأمية للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وذكرت في بيان ان : الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية الخاصة بالامتحانات العامة للمرحلة الابتدائية في جميع المحافظات ، بالإضافة الى انها وجهت مدراء المراكز الامتحانية باتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للممتحنين خلال فترة اداء الأمتحانات والحفاظ على رصانة العملية التعليمية .

وشددت الوزارة على الممتحنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية والوقائية ، داعيةً اياهم الى مواصلة عجلة التعليم واستثمار الفرصة المتاحة لهم وتحقيق اعلى نسب النجاح .