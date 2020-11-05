التربية النيابية تطالب بتفعيل قانون حماية المعلم

المستقلة  / – طالبت لجنة التربية النيابيّة الحكومة بتفعيل «قانون حماية المعلم»، بينما اكدت انّ البرلمان كان قد صوت عليه في الدورة السابقة.

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي، في تصريح لـ صحيفة «الصباح»: إن “قانون حماية المعلم شُرع في الدورات السابقة للبرلمان ولكن لم يتم تفعيله الى الان بالرغم من ان القانون مهم جدا».
واضاف ان «لجنة التربية متفقة على مخاطبة الحكومة بضرورة تفعيل هذا القانون»، موضحا انه «سيحمي المعلم من الأمور العشائرية التي تهدد وظيفته، كما يمنحه القوة».

ولفت اللهيبي الى ان «القانون لا يحتوي على اي تبعات مالية وعليه فان تفعيله لن يكلف الحكومة دينارا واحدا».

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