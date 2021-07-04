التربية النيابية تدعو لاعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح نهائية

المستقلة/- خاطبت لجنة التربية النيابية وزارة التربية بشأن الدخول الشامل لطلبة الثالث متوسط أو اعتماد درجة نصف السنة، كدرجة نجاح.

وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي اضافة الى تسجيل ارتفاع في اعداد اصابات كورونا، كانت أهم اسباب تأجيل امتحانات الثالث المتوسط، وعليه فان اللجنة قدمت مقترحات الى وزارة التربية باعتماد الدخول الشامل او درجة نصف السنة للمرحلة المذكورة كدرجة نجاح”.

وكانت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قد قررت يوم امس الاول، تأجيل امتحانات مرحلة الثالث المتوسط لمدة اسبوعين على خلفية الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة بتجهيز التيار الكهربائي.

واضاف اللهيبي: أن “اللجنة فعلت هذه المقترحات خلال اجتماعها الاخير وصوتت على رفع كتاب الى وزارة التربية وامانة مجلس الوزراء، باعتماد درجة نصف السنة لمرحلة الثالث المتوسط”، مبينا أن “وزارة التربية ستأخذ رأي هيئة الرأي بهذا الشأن وإذا ما تمت الموافقة عليه فسيتم طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل” .

ولفت الى انه “في حال ضرورة اجراء الامتحانات، فيجب ان يكون الدخول شاملا لكون الطلبة لم تصل لهم المادة العلمية بالمستوى المطلوب”.

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