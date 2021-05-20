التربية العراقية تحدد آلية صرف رواتب المحاضرين المجانيين

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- حدّدت وزارة التربية، مدة التعاقد مع المحاضرين المجانيين، بـ12 شهراً تجدد سنوياً، مؤكدة أنَّ صرف الراتب سيكون بعد إكمال عمليَّة التعاقد.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إنَّ “آلية التعاقد مع المحاضرين المجانيين ستكون لسنة تقويمية أي لمدة 12 شهراً، وليس لسنة دراسية”، مضيفا أنَّ “العقد سيجدد سنوياً”، مؤكداً أنه “حال توفر درجات الحذف والاستحداث من حركة الملاك داخل المديرية، ستكون أولوية التثبيت على الملاك الدائم للمحاضرين”.

ولفت إلى أنه “ستكون هناك منافسة مع الخريجين ممن هم ليسوا محاضرين، شريطة أنْ تكون الدرجات المتوفرة أكثر من عدد
المحاضرين”.

ونصَّ قرار تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الـ 14، في شهر نيسان الماضي، بتعاقد وزارة التربية مع المحاضرين المجانيين ممن صدرت أوامرهم الإدارية.

وبين الكلابي أنَّ “صرف الراتب الشهري للمحاضر سيكون بعد إكمال عملية التعاقد، وسيعتمد على المخاطبات التي ستوجهها وزارة التربية ومحافظة بغداد إلى وزارة المالية لتتم عملية الصرف لكل منهم بمبلغ 250 ألف دينار شهرياً”.

وذكر أنَّ “مديرية الكرخ الثانية استكملت جميع النسخ القانونية للتعاقد وبجهود مكثفة خلال عطلة عيد الفطر”، معلناً “التعاقد مع ثلاثة آلاف و800 محاضر مجاني بضمنهم محاضرو التعليم المهني ومراكز محو الأمية، والتي تدقق حالياً ملفات عقودهم بمراكز محو الأمية لإنجاز قاعدة بيانات رصينة لإرسال بياناتهم إلى الوزارة”.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت أنَّه سيتم تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود ضمن مراكز محو الأمية بأجر شهري 250 ألف دينار أسوة بنظرائهم في مدارس التعليم العام.

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