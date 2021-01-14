التربية : افتتاح مدرستين نموذجيتين ضمن حيي الغزالية والجامعة خلال ستة اشهر

المستقلة /- باشرت وزارة التربية باضافة مدارس جديدة ضمن خطة فك ازدواجية الدوام في مديرياتها في بغداد والمحافظات.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة فلاح القيسي للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الخميس، أنه “تم بهذا الشأن، افتتاح مدرستين نموذجيتين ضمن حيي الغزالية والجامعة خلال ستة اشهر من بدء التنفيذ وتم انجازها في زمن قياسي”، معرباً عن “أمله بافتتاح مدرسة ثالثة في حي العدل قريباً”.

وأكد ان وزارته “تعمل على انجاز المشاريع المتعلقة بالمدارس لفك ازدواجية الدوام الثنائي والثلاثي”، منوهاً بإن وزارته “أعدت خطة بهذا الصدد لتهيئة بيئة ملائمة للطلبة، وضمن الاتفاقية الصينية بهذا الشأن والتي ستكون حصة بغداد منها 1000 مدرسة، بضمنها 150 وهي حصة تربية الكرخ الاولى، اذ تم البدء بثلاث مدارس وسيتم ادخالها للخدمة خلال العام الدراسي الحالي (2020 ــ 2021)”.

واشار القيسي الى انه “تم التنسيق مع الشركات المنفذة للاسراع بانجاز المشاريع التي احيلت اليها، لتكون لها الاولوية في احالة المشاريع المقبلة”، لافتاً الى ان “2020 هو عام الإنجاز لمحافظة بغداد بشأن بناء عدد من المدارس وادخالها للخدمة فضلاً عن نجاح التجربة الخاصة بمنصة نيوتن التي اسهمت في نهوض الواقع التعليمي في المدارس”.