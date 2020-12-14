التربية : افتتاح ثلاث مدارس جديدة في البصرة ضمن مشروع تنمية الأقاليم

المستقلة /- اعلنت وزارة التربية، الاثنين، عن افتتاح ثلاث مدارس جديدة في محافظة البصرة الفيحاء ضمن مشروع تنمية الأقاليم ، بحضور مستشار المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي وقائمقام قضاء المدينة والصادق ومدير ناحية عز الدين سليم .

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه، أن “قسم تربية المدينة التابع للمديرية العامة لتربية البصرة افتتح ثلاث بنايات تربوية جديدة ، هي (مدرسة الشهيد علي شناوي الابتدائية ومدرسة السيد نعمة الله الجزائري ومدرسة مولى الثقلين في قضاء الصادق)”، مؤكداً ان “تلك المدارس سيتم تجهيزها بالوسائل والمعدات التعليمية من اجل خلق مناخ دراسي مناسب لأبناء المحافظة”.

واعربت وزارة التربية عن املها بأن “تُسرع الشركات المنفذة للمشاريع التربوية من انجاز الاعمال المناطة بها لتتمكن المحافظات من سد العجز الحاصل في الابنية المدرسية والقضاء على ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي الذي اثر على عملية الفهم والادراك للمناهج الدراسية في الصف الواحد”.