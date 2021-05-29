التحقيق مع رونالدو بسبب جورجينا

المستقلة/- بات كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، مطلوبا للتحقيق في مدينة لشبونة.

ووفقا لصحيفة “ماركا”، فإن رونالدو مطلوب للتحقيق من قبل مجلس مدينة لشبونة، بتهمة تنفيذ أعمال بناء في شقته دون الحصول على إذن.

وأشارت الصحيفة إلى أن جورجينا رودريجيز، شريكة رونالدو، وراء توجيه هذا الاتهام لصاروخ ماديرا، عندما نشرت مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي يظهر شرفة الشقة.

وظهر في الفيديو، وجود هيكل معدني غير مدرج في المخطط الأصلي للشقة.

وأوضحت “ماركا” أن التحقيق سيحدد إذا كانت أعمال تركيب هذا الهيكل، نفذت بشكل قانوني وفقا لإرشادات المدينة.

وأكد مجلس لشبونة أنه لميتم تقديم أي طلب لإجراء تغييرات في الشقة بعد عام 2020.

وقال فرناندو ميدينا، عمدة لشبونة، إن القيام بأعمال بناء دون تصريح بمثابة إظهار لعدم الاحترام تجاه المهندسين المعماريين والجيران.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رونالدو اشترى الشقة مقابل 7.2 مليون يورو، وتبلغ مساحتها 288 مترا مربعا، كما أنها تطل على حديقة إدواردو السابع.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

داء الفطر الأسود وعلاقته بكورونا

رياضية

التحقيق مع رونالدو بسبب جورجينا

اخر الاخبار

العثور على رفات 215 طفلاً في مدرسة داخلية في كندا

اخر الاخبار

ظهور سلالة جديدة لكورونا .. بماذا تختلف عن سابقاتها؟

اخر الاخبار

مصر تحظر دخول أي بضائع مستوردة بدون هذه الآلية

اخبار الاردن

البنك الدولي يعلق على ارتفاع البطالة في الأردن ويقدم حلولا

اخر الاخبار

كورونا يتفشى مجدداً يمنطقة في الصين

اخر الاخبار

كورونا يتفشى مجدداً يمنطقة في الصين

اخر الاخبار

إنقلاب سفينة شحن في اسبانيا

اخر الاخبار

من بينها الإمارات .. السعودية تسمح بدخول المسافرين من 11 دولة

اخر الاخبار

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر

اخبار مصر

الخارجية المصرية : مصر سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام بـ 3 آلاف جندي

اخر الاخبار

ماراثون أسترازينيكا.. بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان

اخر الاخبار

مطاردة مثيرة تنتهى بالقبض على لصين بالكويت ..فيديو

اخبار العراق

هوشيار عبدالله: الانتخابات المقبلة لا تتوافر على المعايير المتعارف عليها

اخبار العراق

وزير التخطيط:  كربلاء متميزة في مجال الاعمار وتنفيذ المشاريع

اخر الاخبار

جولة إفريقية لوزيرة خارجية السودان لدعم موقف بلادها من “سد النهضة”