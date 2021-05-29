التحقيق مع رونالدو بسبب جورجينا

المستقلة/- بات كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، مطلوبا للتحقيق في مدينة لشبونة.

ووفقا لصحيفة “ماركا”، فإن رونالدو مطلوب للتحقيق من قبل مجلس مدينة لشبونة، بتهمة تنفيذ أعمال بناء في شقته دون الحصول على إذن.

وأشارت الصحيفة إلى أن جورجينا رودريجيز، شريكة رونالدو، وراء توجيه هذا الاتهام لصاروخ ماديرا، عندما نشرت مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي يظهر شرفة الشقة.

وظهر في الفيديو، وجود هيكل معدني غير مدرج في المخطط الأصلي للشقة.

وأوضحت “ماركا” أن التحقيق سيحدد إذا كانت أعمال تركيب هذا الهيكل، نفذت بشكل قانوني وفقا لإرشادات المدينة.

وأكد مجلس لشبونة أنه لميتم تقديم أي طلب لإجراء تغييرات في الشقة بعد عام 2020.

وقال فرناندو ميدينا، عمدة لشبونة، إن القيام بأعمال بناء دون تصريح بمثابة إظهار لعدم الاحترام تجاه المهندسين المعماريين والجيران.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رونالدو اشترى الشقة مقابل 7.2 مليون يورو، وتبلغ مساحتها 288 مترا مربعا، كما أنها تطل على حديقة إدواردو السابع.