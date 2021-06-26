التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مفخختين أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن ”الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيات تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة“.

وأكد التحالف ”استمرار محاولات الميليشيات الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

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