انطلاق فعاليات معرض “صنع في العراق” برعاية الكاظمي

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المستقلة /- أعلنت وزارة التجارة، انطلاق فعاليات معرض “صنع في العراق” على أرض معرض بغداد الدولي برعاية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ونقل بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، عن وزير التجارة علاء الجبوري قوله: “إن المعرض يحظى باهتمام ودعم حكومي كونه تظاهرة اقتصادية وفرصة مهمة لعكس حجم الجهد المبذول من وزارة الصناعة وسعيها المتواصل لتطوير الصناعة العراقية واعادة الثقة بالانتاج الوطني”.

وأضاف، أن “المعرض يمثل نقطة هامة ومناسبة لالتقاء كافة شركات القطاع الخاص والمختلط والقطاع العام وشركات الصناعات الوطنية في اطار الهدف العام لبناء العراق الجديد وتشجيع الاستثمار والنشاط التجاري ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة التصدير كما انه يوفر فرصة مناسبة لاختيار عدد من المنتجات الوطنية من اجل عرضها في المعارض الدولية خارج البلاد ، فضلا عن كونه عامل للترويج عن امكانيات ومنتجات الشركات المتخصصة بمختلف القطاعات الصناعية وفرصة للتوسع في اقامة علاقات تجارية باعتباره مناسبة للترويج والتسويق والاعلان وجذب الاستثمارات وعقد الشراكات مع القطاع الخاص بما يتيح امام هذه الشركات عرض منتجاتها المصنعة محليا كبديل عن المنتجات المستوردة لتغطية جزء كبير من احتياجات ومتطلبات السوق العراقية”.

يذكر أن معرض “صنع في العراق” النوعي بدورته الخامسة انطلق بمشاركة (٣٠) شركة من وزارة الصناعة والمعادن وشركات القطاع الخاص والذي نظمته وزارة الصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة المتمثلة بالشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية.

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