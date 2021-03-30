البيتكوين تواصل صعودها إلى 59 ألف دولار

المستقلة/-ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفعت العملة الرقمية الأكبر في العالم فوق 59 ألف دولار.

وارتفعت عملة البيتكوين بنحو 1.6 بالمائة إلى 59.160 ألف دولار، بعد أن وصلت إلى مستوى 59.447 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما صعدت الإيثريوم بنحو 3.4 بالمائة إلى 1842.90 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.87 تريليون دولار، مقارنة مع 1.82 تريليون دولار قبل 24 ساعة، بحسب “كوين ماركت كاب”.

وكانت شركة “فيزا” أعلنت أنها ستسمح باستخدام عملة مشفرة تسمى ” يو إس دي سي” لتسوية عمليات على شبكة المدفوعات الخاصة بها