البيئة : توجه لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بعد موافقة مجلس الأمن

المستقلة /- كشف مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة، الإثنين، عن توجه البلاد لاستخدام الطاقة الــذريــة للأغــراض السلمية بعد موافقة مجلس الأمـن.

وقال مدير المركز صباح الحسيني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “هناك تحركات لاستثمار الطاقة الذرية بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على استخدامها للأغراض السلمية”، مشيراً إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء وجهت بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة الوطنية للسيطرة على المواقع المشعة وجميع الجهات المعنية للعمل على إتمام المشروع”.

وبين أن “المركز قام بإعداد دراســة كاملة تناولت كيفية الإفــادة من الطاقة الذرية للأغراض السلمية، خاصة أن العراق يمتلك الخبرة الكافية التي ستمكنه من استعادة نشاطة الذري ومكانته بين دول العالم”، منبها في الوقت نفسه إلى أن “هذا الملف يعد من الملفات المعقدة التي تحتاج إلى بنى تحتية ومتطلبات كثيرة، فضلا عن التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن “المركز يعمل بحرص واهتمام لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لإعادة استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية”.

وأضــاف الحسيني أن “البلاد تــرأس حاليا الهيئة العربية للرقابة الذرية التي تضم 12 دولة والمعنية بمواجهة المخاطر والكوارث الإشعاعية والتدريب بشأن استخدام أحدث الأجـهـزة الرقابية الإشعاعية، فضلا عن إعــداد خطط الـطـوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية، مفيدا بأن المركز يعمل على ضم جميع الدول العربية الأخرى للهيئة، وبالتالي تكوين اتحاد شبيه بالاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية، الأمر الذي سيمكن جميع دول الهيئة من عقد الاجتماعات وإعداد دورات لتدريب العاملين بهذا المجال”.