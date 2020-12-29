البورصة السعودية تستقر في المنطقة الخضراء

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استقرت البورصة السعودية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” مرتفعاً بنسبة 0.36% بمكاسب بلغت 31.38 نقطة، عند مستوى 8,746.76 نقطة.

وارتفعت قيمة التداول بنحو طفيف إلى 8.68 مليار ريال مقابل 8.49 مليار ريال، فيما تراجعت أحجام التداول إلى 282.541 مليون سهم مقابل 326.68 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتصدر الارتفاعات سهم “ساكو” بنسبة 9.87%، تلاه سهم “الوطنية للتعليم” بنسبة 6.72%، كما زاد سهم صادرات بنسبة 4.83%.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم “أسواق المزرعة” بنسبة 3.54%، تلاه سهم أميانتيت بنسبة 2.88%، ونزل سهم الأهلي للتكافل بنسبة 2.31%.

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