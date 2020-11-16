البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء بتعاملات الاثنين

المستقلة/أمل نبيل/ استقرت البورصات العربية في المنطقة الخضراء في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع .

وفيما يلي رصد لمؤشرات الأداء في بعض البورصات العربية

السعودية

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على إرتفاع،وبالختام إرتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.29% إلى مستوى 8526.64 نقطة ليربح نحو 25.06 نقطة.

وسجل السوق إرتفاع بحركة التداولات لتصل قيمة التداول إلى 16.3 مليار ريال، مقابل 14.799 مليار ريال، كما إرتفعت أحجام التداول إلى 507.402 مليون سهم مقابل 456.265 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأحد.

الامارات

صعدت أسواق الأسهم الإماراتية في نهاية تداولات اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر العام لبورصة دبي بنسبة 1.31 ٪ لمستوى 2299.05 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 1.64 ٪ لمستوى 4951.87 نقطة.

وتم تداول 182.94 مليون سهم، بقيمة 280.42 مليون درهم، بعد تنفيذ 4208 صفقات في سوق دبي المالي، في حين تم تداول 151.01 مليون سهم، بقيمة 460.10 مليون درهم

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على تباين، إذ ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.35% و0.26% على التوالي.

بينما تراجع مؤشرا رئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.12% و0.02% على التوالي.

مصر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 0.35 بالمائة، ليغلق عند 10991نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.33 بالمائة، لينهي الجلسة عند 1997 نقطة.

وارتفع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 0.4 بالمائة، عند مستوى 2923نقطة.

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في ختام تداولات اليوم،

وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.45 مليار جنيه، من خلال 365.87مليون سهم، عبر 45.14 ألف صفقة.

قطر

اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي،وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.24% عند النقطة 10227.20، ليربح 24.84 نقطة.

وارتفعت التداولات اليوم، إذ بلغت السيولة 564.84 مليون ريال، مقابل 417.76 مليون ريال بالأمس، كما سجلت أحجام تداول بـ233.38 مليون سهم.