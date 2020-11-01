البنك المركزي يصدر معايير جديدة لتصنيف المصارف العراقية

المستقلة .. اعلن البنك المركزي العراقي عن اتخاذ خطوة جديد في تحديث سياسته بإصدار معايير جديدة لتصنيف المصارف العاملة في العراق .

و أصدر البنك المركزي حزمة من الإصلاحات الإدارية تضمنت تصنيف المصارف إلى ٤ فئات، ويكون هذا هو الضابط والمعيار للدخول في نافذة بيع العملة، وكذلك ارغام المصارف على تحسين جودة الخدمات للزبون والمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي .

و اقّر البنك المركزي 13 معيارا جديدا لأجل ضبط المصارف وتحسينها ، وبتطبيق هذا التصنيف سيتسنى للبنك تشخيص المصارف العاجزة والمتعثرة، ودراسة السياسات الخاطئة لأجل النهوض بالقطاع المصرفي والمالي بشكل عام .

وأشار خبراء بالشأن الاقتصادي الى أن هذه الخطوة تأتي مكملة ومتجانسة مع الخطة التي وضعها المحافظ مصطفى غالب مخيف لرسم سياسة البنك المركزي، بعد تسنمه إدارة البنك.

وعدّ الخبراء الذين تم استقصاء آرائهم ذلك، تغييرا في نمطية عمل البنك المركزي العراقي أمام الواقع الاقتصادي وبما يتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة وايجاد حلول لها.