البنتاغون يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان المتعاونين معهم

المستقلة /- أعلن مسؤولون في البنتاغون أن الجيش الأميركي يستعد لإجلاء المترجمين الأفغان الذين تعاونوا معهم خلال فترة وجودهم في افغانستان؛ خوفاً على حياتهم ، في وقت تنسحب فيه القوات الأميركية من افغانستان بتقدم طفيف عن البرنامج الزمني المحدد.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي، أن هناك خططا يجري العمل عليها بسرعة، ليس للمترجمين الفوريين فقط، بل لآخرين تعاونوا مع الولايات المتحدة، موضحا أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لم تتلق بعد أمرا من السلطة التنفيذية بإجلائهم.

وينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم ممن شاركوا في دعم القوات الأميركية، قرارات بمنحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة.