البعيجي : اجماع نيابي على تمرير الموازنة بالاغلبية بأستثناء حصة الاقليم

المستقلة /- اكد النائب منصور البعيجي، ان الموازنة العامة للبلد ستمرر بالاغلبية داخل قبة البرلمان وهنالك اجماع بين النواب على تمريرها بعد ان حسمت وعدلت جميع فقراتها باستثناء حصة الاقليم التي لم يتم حسمها الى الان.

وقال البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاربعاء ، انه “بعد الاجماع الذي حصل بين النواب على عدم التوافق على حساب محافظاتنا بالموازنة العامة للبلد كما كان يحصل سابقا مع حكومة الاقليم تم جمع التواقيع لعرض قانون الموازنة باقرب جلسة من اجل ان تمرر لانها تأخرت كثيرا ولايمكن ان يستمر هذا التأخير لان المتضرر الوحيد منها ابناء الشعب العراقي جميعا”.

واضاف “على حكومة الاقليم ان تنصاع الى القانون والدستور حالها حال المحافظات الاخرى وتسلم كافة ايراداتها الى الحكومة المركزية وان لاتماطل على ذلك لان شعبنا الكردي هو المتضرر وعليه ان يدرك جيدا ان حكومة الاقليم هي السبب”.

وتابع : “بالتالي يجب ان تطبق العدالة بين جميع المحافظات والاقليم لانه من غير الممكن او المعقول ان نسلم حصة الى حكومة اقليم كردستان وهو لايسلم الحكومة الاتحادية شيئا لذلك اذا كانت حكومة الاقليم تريد حصتها بالموازنة فعليها ان تسلم ايرادتها بالكامل والا لن نصوت على حصتها في موازنة العام الحالي كما حصل بقانون الاقتراض”.