البرهان يستقبل الرئيس السيسى فى الخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في أول زيارة رسمية بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان على “فيسبوك”، اليوم السبت، إن هذه الزيارة تأتي في إطار ترسيخ جهود مصر بقيادة السيسي لدعم السودان خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها.

كذلك تهدف إلى “تأكيد الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وبحسب الرئاسية المصرية من المقرر أن يبحث السيسي مع المسؤولين السودانيين القضايا الإقليمية والقارية، خاصة قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

ومن المقرر أيضا عقد قمة مصرية سودانية، خلال هذه الزيارة، فضلا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

برشلونة يتخطى تقاليده الانتخابية

اخبار مصر

فيديو … محمد رمضان والمضيفة يثير الجدل في الطائرة مجددا

اخبار العراق

العراق يسجل 4068 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال يوم واحد

اخبار العراق

العراق : القبض على 322 شخص بينهم دواعش ومطلوبين ومخالفين للحظر

اخر الاخبار

الكاظمي يعلن الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش

اخبار العراق

أقدم تغريدة بالتاريخ للبيع.. قيمتها 100 ألف دولار

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة ليقترب من الـ70 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

إغلاق طرق رئيسة في بغداد استعدادا لزيارة دينية

اخبار العراق

عراقيون يتدفقون إلى الكاظمية ببغداد رغم منع التجول

اخر الاخبار

مرة أخرى.. لماذا تتزايد إصابات كورونا حاليا في أوروبا؟

الاخبار

باع طفلته بمزاد على فيسبوك.. والشركة تدخلت بعد فوات الأوان

اخر الاخبار

مصر والسودان يتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لملء سد النهضة

اخبار العراق

بايدن يعيد النظر في تفويضات القوة العسكرية من بينها ضد العراق

اخر الاخبار

زواج توأم عمره 5 سنوات لشقيقته التوأم.. والسبب “غريب”

اخر الاخبار

بابا الفاتيكان يلتقي زعيم الشيعة العراقي في مدينة النجف المقدسة