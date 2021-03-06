البرهان يستقبل الرئيس السيسى فى الخرطوم وسط مراسم استقبال رسمية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في أول زيارة رسمية بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان على “فيسبوك”، اليوم السبت، إن هذه الزيارة تأتي في إطار ترسيخ جهود مصر بقيادة السيسي لدعم السودان خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها.

كذلك تهدف إلى “تأكيد الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وبحسب الرئاسية المصرية من المقرر أن يبحث السيسي مع المسؤولين السودانيين القضايا الإقليمية والقارية، خاصة قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

ومن المقرر أيضا عقد قمة مصرية سودانية، خلال هذه الزيارة، فضلا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي.