البرلمان يناقش معاهدة تسريع التعاون بين حكومتي العراق وكوريا الجنوبية

المستقلة /- يستعد مجلس النواب نهاية الأسبوع المقبل للتصديق على معاهدة تسريع التعاون بين حكومتي العراق وكوريا الجنوبية بعد أن تجري مشاركة اللجان المعنية.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية ملحان المكوطر في تصريح لصحيفة«الصباح» تابعته المستقلة : إن «رئاسة البرلمان أجلت التصويت على هذه الاتفاقية خلال جلسة السبت الماضي، من أجل إشراك لجان أخرى مع لجنة العلاقات، وهي لجنة الاقتصاد والاستثمار».

الى ذلك، قال مصدر حكومي: إن «العراق بطور المصادقة على اتفاقية بين العراق وكوريا الجنوبية، تنص على تصدير أكثر من 250 ألف برميل يومياً إلى الشركات النفطية الكورية الجنوبية، حتى لو حدثت ظروف قاهرة في السوق النفطية العالمية»، مشيرا إلى أن «الاتفاقية تمنح الشركات الكورية الجنوبية الأولوية لشراء النفط العراقي مهما كانت الظروف»، وأكد أن «الاتفاقية تنص على بيع برميل النفط بالسعر العالمي».