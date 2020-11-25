البرلمان يحذر من انتشار كورونا بين طلبة المدارس والكليات

المستقلة /- حذر عضو لجنة الصحة البرلمانية النائب عن كتلة مستقلون البرلمانية فالح الزيادي من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس والكليات بعد قرار الحكومة العودة الى الدوام.

وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان الحكومة ومجلس النواب شركاء في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص امن المواطنين في البلد لكن قرار لجنة السلامة والصحة الحكومية بعودة دوام المدارس والكليات كان قرارا فرديا منها دون التنسيق مع مجلس النواب .

واوضح ان قرار العودة الى دوام طلبة المدارس والكليات كان سياسيا واداريا من قبل الحكومة لتجنب ضغوط الشارع العراقي بعيدا عن مصلحة المواطنين.

واشار الى وجود لوائح دولية من منظمة الصحة العالمية متعلقة بالحماية من فيروس كورونا يجب اتباعها من قبل الجميع.

واشار الى ان عودة الدوام لطلبة المدارس والكليات ليوم واحد غير مجدي من الناحية التربوية و العلمية في ذات الوقت يمكن لهذا اليوم ان يكون سببا بنقل فايروس كورونا بين الطلبة وعوائلهم على اعتبار انه لا يمكن تغطية الامور الصحية في جميع المدارس والكليات بالاضافة الى ضعف البنى التحتية للمدارس بشكل عام في البلد.

ودعا الزيادي الحكومة الى اعادة النظر بقرار عودة الدوام الى المدارس والكليات لانه غير مجدي في الوقت الحاضر.

وكانت وزارة التربية حددت يوم ٢٩ من الشهر الجاري موعدا لبدء العام الجديد على ان يكون الدوام ليوم واحد فقط في المدارس.