البرلمان يجدد رفضه تمرير قانون الاقتراض ويؤكد العجز بلغ 11 ترليون دينار

المستقلة / – جددت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، رفضها تمرير قانون الاقتراض المالي، مبينة ان عجز الموازنة في الاشهر الماضية بلغ 11 ترليون دينار فيما قدرته الحكومة خلال الشهرين المقبلين باكثر من 40 ترليون دينار.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي ، إن “قانون الاقتراض لا يمكن تمريره بسهولة في مجلس النواب كونه يحتوي على الكثير من المغالطات وشبهات الفساد”.

وأضاف العقابي، ان “العجز المالي بلغ نحو 11 تريلون دينار خلال الـ 10 اشهر الماضية من العام فيما تقدر الحكومة العحز المالي للشهرين المقبلين بنحو 41 تريلون دينار”.

واشار الى ان “التقديرات تشير الى عجز الحكومة توفير ترليون ونصف الترليون خلال دفع الرواتب وهي لا تحتاج الى مبالغ طائلة بهذا القدر الكبير”.(النهاية)