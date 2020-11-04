البرلمان العراقي يفتح أبواب الملاعب أمام الجماهير

(المستقلة) – أعلنت خلية الأزمة النيابية في البرلمان العراقي، السماح للجماهير الرياضية لحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، ابتداء من الشهر المقبل.

وقال جواد الموسوي، مقرر الخلية، مخاطبا عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة:” كما وعدنا سابقا، سيكون الشهر القادم هو موعد المتفق عليه بالسماح للجماهير الرياضية من أجل مشاهدة”.

وأضاف: “سيكون الحضور بنسبة 50% من سعة الملاعب ، وسنعمل على ذلك بالتعاون بين خلية الأزمة ووزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية”.

وبعد فترة من لعب المباريات بدون جمهور بسبب تفشي جائحة كورونا، توقفت منافسات الموسم المنصرم من الدوري العراقي (2019-2020) في شهر مارس/آذار الماضي.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء الموسم الماضي من الدوري الممتاز، مع عدم تحديد بطل، وذلك بعد توقف استمر 3 أشهر، فيما انطلق الموسم الجديد (2020-2021) قبيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدون حضور جماهيري.