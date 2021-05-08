البحرين توجه انتقادات شديدة لإسرائيل بسبب الأحداث الأخيره في القدس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجهت البحرين انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل، على خلفية التصعيد الأخير في مدينة القدس.

وأعربت الخارجية البحرينية في بيان أصدرته اليوم السبت عن “استنكار المملكة الشديد” لاعتداء القوات الإسرائيليين على المصلين في المسجد الأقصى، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل”.

كما دانت الخارجية البحرينية الخطط الإسرائيلية لإخلاء عدد من المنازل في القدس من سكانها الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل “مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ويقوض فرص إحياء عملية السلام وتحقيق أمن واستقرار المنطقة”.

وأبرمت البحرين في العام الماضي اتفاقية سلام مع إسرائيل.

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