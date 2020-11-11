البحرين تعلن الحداد الرسمي .. لهذا السبب

وأفادت الفضائية الأولى بخبر عاجل أن الديوان الملكي البحريني نعى رئيس الوزراء الأمير بن سلمان آل خليفة.

وأعلن نبيل الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين، عن وفاة خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء.

وغرّد الشيخ نبيل الحمر عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء”.