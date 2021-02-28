البحرين..تشريع قانوني جديد لزيادة الاستقطاع مبيعات النفط لصالح صندوق الأجيال

المستقلة/-قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، إن الحكومة ستُحيل تشريعاً جديداً إلى السلطة التشريعية لزيادة الاستقطاع من مبيعات النفط لصالح احتياطي الأجيال القادمة، بما يدعم الصندوق ويعزّز إيراداته، منوهاً بالدور الهامّ لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، حسب وكالة الأنباء الرسمية في البحرين.

وأشار الوزير إلى ان التشريع الجديد يُعتبر إحدى الأدوات المهمة التي ستسهم في وضع الصندوق في موضعه المناسب لتغطية المصروفات التي سُحِبَت من الصندوق دعماً للميزانية العامة ضمن إطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19) وفق مشروع بقانون وافق عليه مجلس النواب.