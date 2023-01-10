البحرين اول المتأهلين لنصف نهائي خليجي 25 بعد فوزها على قطر

الكويت تفوز على الامارات بالوقت الضائع

المستقلة/- حقق منتخب البحرين فوزا مهما على الفريق القطري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الخليج العربي/25 المقامة في مدينة البصرة.

وتأهل منتخب البحرين للدور نصف النهائي من البطولة بفوزه على قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم منتخب قطر بهدف عن طريق لاعبه أحمد علاء الدين في الدقيقة 34 ثم تعادل منتخب البحرين في الدقيقة 72 بهدف محمد وعد بالخطأ في مرماه ثم أضاف عبد الله يوسف هدف الفوز للبحرين في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة وتأهل مباشرة للدور نصف النهائي بينما يحتل منتخب قطر المركز الثاني بفارق الأهداف عن الكويت ولكل منهما 3 نقاط أما منتخب الإمارات فيتذيل مجموعته دون نقاط.

وكان منتخب الكويت قد انعش آماله بالتؤهل للنصف النهائي بعد فوزه المثير على الإمارات  بهدف وحيد أحرزه أحمد الظفيري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقتنص المنتخب الكويتي ثلاث نقاط ثمينة للغاية أعادته إلى المنافسة على بطاقة الصعود للدور نصف النهائي بعدما خسر في المباراة الأولى أمام قطر بهدفين دون رد.

وهذه هي الخسارة الثانية لمنتخب الإمارات، بعدما خسر في مباراة الجولة الأولى أمام البحرين بهدف نظيف، ليتذيل المجموعة بدون نقاط.

وكانت هذه المباراة هي المواجهة رقم 20 بين المنتخبين، حيث حققت الإمارات الفوز سبع مرات، مقابل 11 انتصارا للكويت، وتعادل الفريقان مرتين.

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