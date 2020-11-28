البحرينية شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد اختيارها سفيرة الجمال لعام 2020

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة البحرينية شيلاء سبت ، مؤشرات البحث على محرك البحث العالمي جوجل، بعد اختيارها سفيرة الجمال في العالم العربي 2020.

ونشرت شيلاء سبت ، مقطع فيديو على هامش حفل تكريمها من رئيسة سفراء الجمال العربي رانيا عثمان ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة:” يشرفني ويسعدني هذا التكريم أحلى مفاجاة ربي يسعدكم مثل ما اسعدتونى.

وأضافت فى منشورًا أخر لها رداً على الانتقادات التي تعرضت لها بعد حصولها على لقب سفيره الجمال العربي ، حيث رأى البعض أنها لا تستحقه ، قائلة :” جمالك لا بيخلص لا بينقص لا بيقل، شكرا لكل الحلوين من الداخل قبل الخارج شكرا لكل كلمة حلوة شكرا لكل تهنئة صادقة، لكم حرية الرأي بالتجريح والكلام القاسي بس شئتم ام ابيتم ايها الحاقدون انا سفيرة الجمال العربي “.

وتابعت :” الجمال الداخلي قبل الخارجي حب نفسي حب الناس حب الخير للجميع وعدم ايذاء الآخرين ولو بكلمه هذا هو الجمال الحقيقى.. شكرا لكلامكم الايجابي والسلبي فيه استمد قوتي واستمر إلى الأمام ، الحمدلله ربي لك الحمد والشكر على كل شي حلو بحياتي.

ولدت شيلاء سبت في مدينة المحرق، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنولوجيا في تخصص إدارة الموارد البشري، فهي من أسرة فنية حيث والدتها الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات شيماء وشذى وأبرار، بدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد بعام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل.

وشاركت في مسابقة “بحرين توب مودل” وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010 قررت العودة للتمثيل بعام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية، كما شاركت بعام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم الذي اقيمت في الهند في مارس من نفس العام ولكن لم تفز باللقب.