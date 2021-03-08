البابا فرنسيس يغادر العاصمة بغداد متوجها الى روما

المستقلة /- غادر بابا الفاتيكان فرنسيس بغداد متوجها الى روما ، في ختام زيارة للعراق استغرقت ثلاثة ايام .

وكان في توديعه في مطار بغداد الدولي ، رئيس الجمهورية برهم صالح وعقيلته ، وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية .

ووصل البابا الى بغداد الجمعة الماضية حيث التقى رئيس الجمهورية برهم صالح واقام قداسا في كنيسة مار يوسف . واجرى السبت لقاء تاريخيا مع المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في النجف الاشرف ، ثم زار زقورة اور الاثرية في ذي قار حيث شارك في تجمع للاديان . وزار امس الاحد نينوى واربيل حيث اقام القداس الاكبر .

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البابا فرنسيس يغادر العاصمة بغداد متوجها الى روما

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