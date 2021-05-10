الانتقادات تلاحق رونالدو بعد الخسارة من ميلان

المستقلة/- يواجه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، انتقادات قوية في الساعات الماضية، بعد الخسارة المدوية 0-3 أمام ميلان، في إطار الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

رونالدو شارك في المباراة كاملة، ولم يظهر تماما ولم يشكل خطورة على مرمى ميلان، ليصبح كالشبح في أهم مباراة ليوفنتوس هذا الموسم.

وانتقدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، تواضع أداء رونالدو في لقاء الأمس.

وقالت “في الشوط الأول، لم يلمس الدون، أي كرة في منطقة الخصم، بل تجول في أرجاء الملعب كثيرا دون أن يجد موقعه على الإطلاق، وهو الأداء الأكثر إحباطا في أهم ليلة”.

وأضافت الصحيفة “رونالدو لم يلمس الكرة في منطقة ميلان بالشوط الأول بحسب بيانات شبكة أوبتا، جنبا إلى جنب مع موراتا، الذي لمسها مرة واحدة في الشوط الأول بأكمله”.

وتابعت “لم يسدد يوفنتوس مرة واحدة على مرمى ميلان في الشوط الأول. جسديا رونالدو ليس في أفضل حالاته”.

وبخسارة يوفنتوس أمام ميلان، تراجع ترتيب اليوفي إلى المركز الخامس، حيث يخاطر بفشل التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.