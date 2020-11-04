الانتخابات الأمريكية ترفع سعر صرف الدولار في تعاملات الأربعاء

ارتفاع سعر صرف الدولار

المستقلة/ – أمل نبيل / – استهل الدولار الأمريكي التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء على ارتفاع، مع اقتراب حسم نتائج الانتخابات الأمريكية بين مرشحي الرئاسة “دونالد ترامب” و”جون بايدن”.

و ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي  أمام اليورو بنحو 0.85% إلى 1.1663 دولار،  كما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7% ، إلى 1.293 دولار .
وصعد سعر الدولار  بنحو 0.9% أمام الفرنك السويسري  مسجلاً 1.0925 .

وقفز مؤشر الدولار الامريكي – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات بنحو 0.5% إلى 94.062 نقطة.

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