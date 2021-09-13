الامن والدفاع البرلمانية : قانون خدمة العلم سيرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة

المستقلة/-قال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب عن دولة القانون كاطع الركابي ان قانون خدمة العلم سيرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة .

واكد الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة :” ان الدورة البرلمانية الحالية على وشك الانتهاء ولم يتبق على الانتخابات المقبلة الا اقل من شهر ، وبالتالي لن تعقد جلسات جديدة للبرلمان لاقرار القوانين ومنها قانون خدمة العلم “.

واوضح ان هذا القانون تاخر كثيرا في مجلس شورى الدولة ، وكان من المفترض ان يرسل الى البرلمان من مجلس الوزراء قبل شهرين الى ثلاثة لمناقشته في لجنة الامن والدفاع البرلمانية ثم اقراره ، لانه يعد من القوانين المهمة للدولة العراقية “.

واكد الركابي اهمية هذا القانون للقوات الامنية والشباب العراقي ، لانه سيوفر فرصة للعاطلين عن العمل ويزيد من قدرة الشباب البدنية ويزيد من شعورهم الوطني .

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع قانون الخدمة الالزامية خدمة العلم واحالته الى مجلس النواب.